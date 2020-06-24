Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan 2 askerden Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Anne Nezihe Durak ile teyze Fatma Otçu, şehidin tabutun başında ağıtlar yaktı. Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.