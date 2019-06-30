Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehit olan Teğmenin acısı Didim'e düştü
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Hakkari'de şehit olan Teğmenin acısı Didim'e düştü

56 dakika önce

Hakkari-Van karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'de şehit olan Teğmenin acısı Didim'e düştü, System.String[]
Hakkari- Van karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.

28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari-Van karayolunun emniyetini almak amacıyla göreve giden Jandarma Asayiş komando ekipleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında Doğanlı Mezrasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teğmen Dolunay yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haber Didim'e bağlı Akbük mahallesinde ikamet eden Dolunay ailesine ulaştırıldı. Acı haberi alan ve Akbük'te esnaflık yapan Gürkan Dolunay, Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Teğmen'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İzmir Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Didim, Jandarma, Hakkari, Güncel
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