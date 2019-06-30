Hakkari'de şehit olan Teğmenin acısı Didim'e düştü
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Hakkari-Van karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Hakkari- Van
karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma
Teğmen Güngör Dolunay, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Aydın
'ın Didim
ilçesine bağlı Akbük
Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.
28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari-Van karayolunun emniyetini almak amacıyla göreve giden Jandarma Asayiş komando ekipleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında Doğanlı
Mezrasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teğmen Dolunay yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haber Didim'e bağlı Akbük mahallesinde ikamet eden Dolunay ailesine ulaştırıldı. Acı haberi alan ve Akbük'te esnaflık yapan Gürkan Dolunay, Hakkari'ye gittiği öğrenildi.
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