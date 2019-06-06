Hakkari'de şehit Öz için tören düzenlendi

Hakkari
'de askeri aracın virajı almayarak devrilmesi sonucu şehit olan Piyade
Onbaşı Uzman Çavuş Fatih Öz
için tören düzenlendi.
Pençe harekatı kapsamında birliği ile birlikte Irak
Kuzeyi Hakurk
bölgesinde bulunan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, 5 Haziran
günü araç muhafızı olarak görev yaptığı aracın Demir Tepe üst bölgesinden Ünal Tepe üst bölgesine gidişi sırasında virajı alamayarak devrilmesi sonucu şehit olmuştu.
Hakkari Dağ ve Komando
Tugayında şehit Öz için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Neşe Kıyak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Önal Akmeşe
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er
, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşu ile birlikte şehidin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı helikopterle Yüksekova
ilçesine gönderildi. - HAKKARİ