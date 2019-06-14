Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için Hakkari
'de mevlit okutuldu. Sur
ilçesinde 5 Şubat 2016'da çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Teğmen Özatak için mevlit programı düzenlendi.
Şehidin Durankaya
beldesindeki evinin bahçesinde okutulan mevlidin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz
, şehitler için dua etti.
Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Akbıyık, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine kalanlara uzun ömür versin. Şehitlerimiz peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kullarına şehitliği nasip eder. Okutulan mevlidişerifin ve yapılan duaların kabul edilmesini diliyorum." diye konuştu.
Programa Dağ ve Komando
Tugay Komutan Vekili Piyade
Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe
, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın ailesi, yakınları ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.