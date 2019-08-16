Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtıldı
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Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtıldı

33 dakika önce

Hakkari'de hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen kurban eti şehit ve gazi ailelerine dağıtıldı.

Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtıldı, System.String[]
Hakkari'de hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen kurban eti şehit ve gazi ailelerine dağıtıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı tarafından Yüksekova Tümen Komutanlığına ve oradan da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına teslim edilen 120 paket kurban eti, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri tarafından şehit ve gazi ailelerine teslim edildi.

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve Başkan Yardımcısı Uğur Kaya, daha önceden tespit ettikleri şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret ederek hayırsever iş adamı tarafından gönderilen kurban etini teslim ettiler.

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, hayırsever iş adamı tarafından gönderilen kurban etini Hakkari merkez ve köylerdeki şehit ve gazi ailelerine dağıttıklarını belirtti. - HAKKARİ
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
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