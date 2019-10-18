Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımı

Hakkari'de şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımı

1 saat önce

Hakkari'de hayırsever bir iş adamı, şehit ve gazi aileleri çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

Hakkari'de şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Hakkari'de hayırsever bir iş adamı, şehit ve gazi aileleri çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesinde yapılan programda, Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı'ya kentteki 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulunması nedeniyle plaket verildi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yaptığı konuşmada, "Ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri sevgili çocukların yüzünü güldüren iş adamı Karahanlı'ya teşekkür ederim." dedi.

Programa, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileler Derneği Başkanı Emrullah Kaya, dernek yönetim kurulu ve üyeleri ile şehit ve gazi yakınları da katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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