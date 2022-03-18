Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi

18.03.2022 21:07
Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi

Hakkari'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Hakkari'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Orduevinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunan, şehitler için dua edilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 380 şehit güvenlik korucusu olduğunu belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Türkiye'nin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış. Bu cennet vatan uğruna çok şehitler verdik. Çanakkale'de 250 bin şehit, Sarıkamış'ta 90 bin şehit, Hakkari'de, yurt içinde ve dışında Irak'ta, Suriye'de şehitlerimiz var. 365 gün şehitlerimiz kalbimizde. Sizler de şehitlerimizin bize emanetisiniz."

Konuşmanın ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ın 8 yaşındaki kızı Yaren Adıyaman, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Akbıyık daha sonra masaları gezerek şehit yakınlarıyla sohbet etti, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Programa, vali yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Türk Silahı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İl Temsilcisi Şirin Adıyaman da katıldı.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale, 18 mart, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement