Hakkari'de şehit yakınlarına yemek verildi - Son Dakika

Hakkari'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Orduevinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunan, şehitler için dua edilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 380 şehit güvenlik korucusu olduğunu belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Türkiye'nin her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış. Bu cennet vatan uğruna çok şehitler verdik. Çanakkale'de 250 bin şehit, Sarıkamış'ta 90 bin şehit, Hakkari'de, yurt içinde ve dışında Irak'ta, Suriye'de şehitlerimiz var. 365 gün şehitlerimiz kalbimizde. Sizler de şehitlerimizin bize emanetisiniz."

Konuşmanın ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ın 8 yaşındaki kızı Yaren Adıyaman, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Akbıyık daha sonra masaları gezerek şehit yakınlarıyla sohbet etti, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Programa, vali yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Türk Silahı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İl Temsilcisi Şirin Adıyaman da katıldı.