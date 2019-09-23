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Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

30 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında teröristlerce daha önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında teröristlerce daha önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.


Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde bugün ikmal konvoyunun geçişi esnasında teröristlerce daha önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Kahramanmaraş doğumlu evli ve bir çocuk babası Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Kocaeli'nin İzmit ilçesi doğumlu Bakım Astsubay Üst Çavuş Volkan Tantürk'ün cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı helikoptere taşındı. Şehitlerin naaşlarının Yüksekova'ya, oradan da memleketlerine gönderileceği belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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