Hakkari'de Şehitler Uğurlandı

Hakkari'de şehitler uğurlandıHAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni yapıldı.

Hakkari'de şehitler uğurlandı



HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni yapıldı.

Hakurk bölgesindeki Kevet Dağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ile Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel şehit olmuştu. Şehit Çakır ile Temel için Hakkari Dağ Komando Tugayında uğurlama töreni yapıldı.

Vali idris Akbıyık. Yüksekova 21. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Durum, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı ile Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoglu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve askeri personelin katıldığı tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketleri Kütahya ve Gümüşhane'ye uğurlanmak üzere ambulansla Van'a gönderildi.

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