Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi
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Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi

57 dakika önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, System.String[]
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesindeki programa Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve özel harekat polisleri katıldı.
Kurban kesiminin ardından şehitler ve görev başındaki güvenlik güçleri için dua edildi.
Kesilen kurbanın etinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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