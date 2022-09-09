Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin desteğiyle hazırlanan 1400 kolinin yüklendiği tır, Tekser Mahallesi'nde düzenlenen programla yola çıktı.

Hazırlanan kolileri inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere, Pakistan'da yaşanan sel felaketinden yüzlerce insanın olumsuz etkilendiğini ve büyük hasarın yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yardım kampanyası başlatıldığını ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:

"Hakkari'de de Valilik, AFAD İl Müdürlüğü, STK'larımız, vatandaşlarımızla beraber 1000 koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesi göndereceğiz. Hakkari dost, kardeş ülke Pakistan halkının acılarını en derinden hissediyor. Her zaman yanlarındayız. İnşallah bir nebze de olsa dertlerine deva oluruz. Organizasyonda emeği geçen tüm görevlilerimize, AFAD ekiplerimize, VEFA grubumuza, STK'larımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Yardım tırı, okunan duanın ardından Pakistan'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Programa Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, SYDV İl Müdürü Sait Abdullahoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.