Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Sen de Yapabilirsin Projesi"

Hakkari'de "Sen de Yapabilirsin Projesi"

3 saat önce

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Sen de yapabilirsin projesi" uygulanmaya başlandı.

Hakkari'de
Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Sen de yapabilirsin projesi" uygulanmaya başlandı.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürülüğünce "Mutlu çarşamba" sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında Gençlik Merkezi'nin spor salonunda engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte engelli çocuk ve gençler, langırt, badminton, masa tenisi, mini golf, tenis, basketbol, voleybol ve mini bowling oynayarak güzel zaman geçirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, proje kapsamında her çarşamba 10.00-19.00 saatleri arasında uzman antrenörler, gençlik liderleri ve gönüllü gençlik liderlerin eşliğinde engelli çocuklara ve vatandaşlara yönelik sportif etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Katılımcıların bu vesileyle güzel vakit geçirebileceğini aktaran Güldal, "Çocuklarımız, gençlerimiz 'Sen de yapabilirsin projesi' kapsamında el ele, kol kola hem spor yaptılar hem eğlendiler. Her çarşamba günü özel kardeşlerimizle daha da mutlu olacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:01 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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