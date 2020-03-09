Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.

Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve yağma' suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde borçlarından dolayı intihar eden şahsın ölümünden sorumlu oldukları tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon 111 bin TL olan 46 adet senet ve alacak-verecek notlarının tutulduğu çok sayıda doküman ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı
İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 01:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de senet operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]