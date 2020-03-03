Hakkari'de siber suçlarla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Hakkari'de, terör örgütü propagandası yapan, devlet büyükleri ve kurumlara hakaret eden, internet kafelerde yasa dışı bahis oynatan ve sosyal medya hesaplarından müstehcen içerikler paylaşan 220 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 9 Ocak 2019'dan bu yana kentte faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, yürüttükleri çalışmalarda sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı, devlet büyükleri ile kurumlara yönelik hakaret, karalama ve provokatif paylaşımlarda bulunan 93 kişiyi tespit ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet kafelerde yasa dışı bahis oynatılması veya oynanmasına imkan sağlanmasının (7258 S.K.M) tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerleri ve 100 şahıs, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikler yüklediği ve diğer hesaplarla paylaştığı tespit edilen 27 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi suretiyle başkasına ait kart bilgilerinin kullanılması veya mobil ödeme yöntemi ile gerçekleşen 12 olay, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi suretiyle bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirmeye yönelik 11 olay tespit edilerek, adli mercilere intikal ettirilmiştir."