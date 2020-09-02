Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlarda hasar meydana geldi.

İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı mahallelerde elektrik direklerinin devrildiği ilçede, elektriklerin bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu.

VEDAŞ ekipleri devrilen direkleri onararak ilçeye elektrik verdi.