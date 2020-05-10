Hakkari'de şiddetli rüzgarda direkler devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika

HAKKARİ'de etkili olan şiddetli rüzgarda, elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu.

Hakkari ve çevresinde dün gece yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Depin bölgesindeki balık tesislerinin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Şiddetli rüzgar, ağaçlara da zarar verdi. Fırtına nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirten işletmeci Kamuran Çallı, "Dün akşam etkili olan fırtınadan dolayı tesisimizin çatıları uçarken bir çok meyve ağacımız da elektrik direkleri ile beraber devrildi. Mağduruz devlet yetkililerden yardm bekliyoruz" dedi.