Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sierra Leone Uyruklu 5 Kaçak Yakalandı

Hakkari'de Sierra Leone Uyruklu 5 Kaçak Yakalandı

42 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5'i Sierra Leone uyruklu olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı.

Hakkari'de Sierra Leone Uyruklu 5 Kaçak Yakalandı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5'i Sierra Leone uyruklu olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uygulanan yol kontrol faaliyetinde, Türkiye topraklarına yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3'ü İranlı ve 5'i Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 8 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Yüksekova, Sierra Leone, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı "Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sierra Leone Uyruklu 5 Kaçak Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]