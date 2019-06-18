Son Dakika Haberleri: Hakkari'de sigara kaçakçılığı
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Hakkari'de sigara kaçakçılığı

1 saat önce

Hakkari'de gümrük kaçağı 2 bin 167 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari'de sigara kaçakçılığı, System.String[]
Hakkari'de gümrük kaçağı 2 bin 167 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Haziran'da il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 167 paket sigara bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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