Hakkari'de sigara kaçakçılığı
1 saat önce
Hakkari'de gümrük kaçağı 2 bin 167 paket sigara ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:04 Kaynak: AA
'de gümrük kaçağı 2 bin 167 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Haziran'da il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 167 paket sigara bulundu.
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