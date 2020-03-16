Hakkari'de sigara kaçakçılığı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Alan ve Günyazı köylerinde yürütülen çalışmalarda 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.