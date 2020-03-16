Hakkari'de sigara kaçakçılığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de sigara kaçakçılığı - Son Dakika

Hakkari'de sigara kaçakçılığı

7 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'de sigara kaçakçılığı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Alan ve Günyazı köylerinde yürütülen çalışmalarda 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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