Son Dakika Haberleri: Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit - Son Dakika

Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit

6 saat önce

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.

Hakkari'de silah kazası: 1 asker şehit, System.String[]

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu 1 asker şehit düştü.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari- Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan jandarma personelimiz, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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