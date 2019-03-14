Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Hakkari'de Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

36 dakika önce

Hakkari'nin Oğul köyü kırsal alanında silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari'de Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Oğul köyü kırsal alanında silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 Mart 2019 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet el bombası, 11 kilogram patlayıcı madde, 3 adet elektrikli fünye, 3 adet sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 adet büyük pil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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