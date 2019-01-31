Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
38 dakika önce
Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
'de jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 31 Ocak 2019 günü ilimiz merkez Konak
köyü Zavita mezrasında icra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof
piyade tüfeği, 200 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 100 metre kablo ve 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:42 Kaynak: İHA
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