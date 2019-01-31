Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

38 dakika önce

Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 31 Ocak 2019 günü ilimiz merkez Konak köyü Zavita mezrasında icra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 200 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 100 metre kablo ve 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa
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