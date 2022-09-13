Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı

13.09.2022 16:35
Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmek" ve 'tasarlayarak adam öldürmek" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmek" ve 'tasarlayarak adam öldürmek" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün merkez ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan şüpheli V.T'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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