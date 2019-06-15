Son Dakika Haberleri: Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı
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Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı

2 saat önce

HAKKARİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan 3 aday, sınav merkezine alınmadı.

Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı, System.String[]
HAKKARİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan 3 aday, sınav merkezine alınmadı.
ÖSYM tarafından düzenlenen bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, saat 10.15'te başladı. Hakkari'de de adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Öğrenciler sınav heyecanını yaşarken, aileleri de çocuklarının sınava gireceği okul önlerinde dua etti. Saat 10.00'dan sonra adayların içeriye girişi yapılmazken, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sümbül Anadolu Lisesi'nde sınava girecek 3 aday, geç kaldıkları için içeri alınmadı. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:27 Kaynak: DHA
Anadolu Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hakkari, Güncel
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