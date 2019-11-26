Hakkari'de sinema atölyesi

Güler, bir hafta boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde her gün ortalama 5 veya 6 saat ders işleyeceklerini söyledi.



Atölyeye başvuran 100 kişiden 45'inin alındığını belirten Güler, "Yaş aralığı oldukça geniş. Yani çok genç arkadaşlar olduğu gibi orta yaşta arkadaşlar da var. Biz zaten temel bir eğitim verip daha sonra 2 film çekmeyi planlıyoruz. Atölye sonrası burada bir kurmaca, bir de belgesel filmi çekilecek." dedi.



Hakkari'de daha önce böyle bir etkinliğin yapılmadığını aktaran Güler, şunları kaydetti: "Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile gönlünde sinema yatan, yeteneği olan insanların bulunması lazım, biz bunu hedefliyoruz. Hakkari'de de bunu amaçlıyoruz. Yani bölgenin olumsuz bir imajı var. Buraya gelen insanların artık bu imajı görmediğini ben de gözlemleyebiliyorum. Anadolu'nun kadim medeniyetinin önemli bir merkezi olarak buradan yeni sanat eserlerinin çeşitli alanlarda ortaya çıkmasını sağlayacak bir yola girdiysek ne mutlu bize. Bu tür atölyelerin sürekli yapılması gerekir."



Katılımcılardan Müslim Beyter ise sinemanın sadece perdeden ibaret olmadığını belirterek, "Programın ilk günü hepimizde biraz heyecan, merak ve ilgi vardı. Umut ediyoruz ki programın sonunda bir şeyler öğreniriz." diye konuştu.



5 yönetmenin daha katılacağı, 50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı sinema atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.