Hakkari'de sinema atölyesi sona erdi

" İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de düzenlenen sinema atölyesi sona erdi.

Hakkari Üniversitesi'nce gerçekleştirilen atölyenin son gününde yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler tarafından kursiyerlere kurgu, görüntü, yönetmenlik ve yöntem arayışı dersi verildi.

Eğitimle ilgili açıklamalar da bulunan Güler, atölye çalışmaları için 100 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Sinema ve sanat, gençlerin kendilerini, heyecanlarını ifade edebilecek alan olarak çok önemli bir mecra. Hakkari'de gençlerin bunun farkına vardığını ya da böyle çalışmalar yapıldıkça bu farkındalığın artacağını gördük." dedi.