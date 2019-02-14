Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Sinema Günleri" Etkinliği

Hakkari'de "Sinema Günleri" Etkinliği

2 saat önce

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi iş birliğinde, "Sinema günleri" etkinliği başlatıldı.

Hakkari'de
Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi iş birliğinde, "Sinema günleri" etkinliği başlatıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kütüphanelerin gençlere ve çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında çarşamba günleri bir film seyirciyle buluşturuluyor.

Önceki gün Dağ-2 filmi ile başlatılan etkinlik vatandaşlardan ilgi gördü.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Hakkari, Kültür Sanat
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