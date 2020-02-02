Hakkari'de siyer sınavı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de siyer sınavı düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de siyer sınavı düzenlendi

6 saat önce

Hakkari Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla siyer sınavı düzenlendi.

Hakkari'de siyer sınavı düzenlendi, System.String[]

Hakkari Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla siyer sınavı düzenlendi.


Hakkari Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen siyer sınavına il merkezi ve ilçelerden binlerce öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda düzenlenen siyer sınavında öğrenciler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in hayatıyla ilgili 80 soruyu 120 dakikada cevaplamaya çalıştı.


Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen Umre ve bin bir çeşit ödüllü siyer sınavının yoğun katılımla gerçekleştirildiği belirtildi. İl merkezi ve ilçelerinde birçok noktada yapılan sınavda binlerce kişinin başvuru yaptığını ifade eden yetkililer, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda düzenlenen siyer sınavında erkek ve bayanların ayrı ayrı salonlarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in hayatını konu alan 80 soruya cevap vermek için yarıştılar. Oldukça heyecanlı geçen sınava yoğun katılımın olmasından son derece memnun olduk" dediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müşterinin arkasından konuşmak tazminatsız kovulma sebebi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:48:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de siyer sınavı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]