Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen anne kedi ile 2 yavrusu, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen kediler kurtarıldı, System.String[]

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen anne kedi ile 2 yavrusu, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Pehlivan Mahallesi'nde anne kedi ile 2 yavrusunun donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedi ile yavrularını alarak belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Tedavi altına alınan kedilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Hakkari Şubesince, ağır geçen kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Hakkari, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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