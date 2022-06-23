Hakkari Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sokak basketbol ve voleybol turnuvaları tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi - Son Dakika

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