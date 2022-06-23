Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi - Son Dakika
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Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi

23.06.2022 22:30
Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi

Hakkari Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sokak basketbol ve voleybol turnuvaları tamamlandı.

Hakkari Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sokak basketbol ve voleybol turnuvaları tamamlandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kent Parkında düzenlenen turnuvaların final müsabakalarını izledi.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda şampiyon olan takımlara madalya ve kupaları verildi.

Şampiyon olan takımlara başarı dileyen Akbıyık, daha sonra parkta açılan kermesi gezdi.

Halk dansı gösterisinin yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Fahri Güldal, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de sokak basketbol ve voleybol turnuvaları sona erdi - Son Dakika
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