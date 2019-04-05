Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sokak Havanlarına Şefkat Eli

Hakkari'de Sokak Havanlarına Şefkat Eli

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan sokak hayvanlarını beslerken diğer taraftan da yaralı hayvanlara yönelik tedavilerini sürdürüyor.

Hakkari'de Sokak Havanlarına Şefkat Eli, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan sokak hayvanlarını beslerken diğer taraftan da yaralı hayvanlara yönelik tedavilerini sürdürüyor.

Hakkari'deki sokak havanlarını sağlık taramasında geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent dışında bulunan hayvanlar için de yemleme çalışması yaptı. Son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı Hakkari'de, sokak hayvanlarının aç kalmaması için büyük bir çaba harcayan ekipler, bu örnek çalışmaları ile vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Beçelan Mahallesi'nde bir sokak kedisi ile Gopsı TOKİ bölgesinde bir yavru köpek kurtarılarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi'nın müdahalesinin ardından hayvanlar tedavi altına alındı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:34 Kaynak: İHA

Hakkari Belediye Başkanlığı, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sokak Havanlarına Şefkat Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]