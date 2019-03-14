Hakkari'de Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi
12 dakika önce
Hakkari'de sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taraması sürüyor.
Hakkari'de sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taraması sürüyor.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı Jandarma Karakol Komutanlığındaki köpeklere kuduz ve iç parazit aşısı yaptı.
Kent genelinde tespit edilen tüm sokak hayvanlarının söz konusu taramadan geçirileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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