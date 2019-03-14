Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi

Hakkari'de Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi

12 dakika önce

Hakkari'de sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taraması sürüyor.

Hakkari'de Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taraması sürüyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı Jandarma Karakol Komutanlığındaki köpeklere kuduz ve iç parazit aşısı yaptı.

Kent genelinde tespit edilen tüm sokak hayvanlarının söz konusu taramadan geçirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, Güncel
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