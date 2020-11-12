Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak - Son Dakika

Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak

12.11.2020 11:41

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, hem sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapılacağı hem de sıcak ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla Hayvan Barınağı Projesi'ni hayata geçiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, hem sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapılacağı hem de sıcak ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla Hayvan Barınağı Projesi'ni hayata geçiriyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, alt ve üstyapıya yönelik projelerle kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Arıtma tesisiyle ilçenin su sorununu çözüme kavuşturan ve kanalizasyon sorununu çözen belediye, kentin yollarını da sıcak asfalt ve sıkıştırılmış betonla yeniliyor.

Kentin yaşam standartlarını yükseltmeye ilişkin projeleri bir bir hayata geçiren belediye, hazırladığı "Hayvan Barınağı" projesiyle de sokak hayvanlarının kışın sıcak yuvaya kavuşmasına imkan sağlayacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Suüstü köyü yakınlarında yapımına başlanan hayvan barınağında incelemelerde bulundu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'dan bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının korunması ve daha sağlıklı ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan tesisin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Akbıyık, "İlçede yol çalışmaları büyük oranda bitirildi. Yine kanalizasyonu, arıtma tesisi, içme suyuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Yüksekova bu hizmet ve yatırımlarla daha da gelişecek." dedi.

Akbıyık, sokak hayvanlarına yönelik bu projenin bölge için örnek olacağına işaret ederek "Yaklaşık 7,5 dönüm alanda yapılan tesis, 750 civarında hayvana hizmet edecek. Burada modern veterinerlik hizmeti de verilecek. Yöreye özgü doğada bulunan türlerin de bakımları ve tedavileri yapılacak." diye konuştu.

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak
Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak
Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak
Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak - Son Dakika


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