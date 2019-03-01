Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Sokak Köpeklerini Toplama Çalışması

Hakkari'de Sokak Köpeklerini Toplama Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine gece geç saatlerde başıboş sokak hayvanlarını toplamak için harekete geçti.

Hakkari'de Sokak Köpeklerini Toplama Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine gece geç saatlerde başıboş sokak hayvanlarını toplamak için harekete geçti.

Bir süreden beridir kent merkezinde dolaşan başıboş sokak hayvanlarını toplayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık taramasını yaparak kent dışına çıkartıyor. Yeni Mahalle'deki Mezarlıkaltı ve Keçeciler semtindeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. Başıboş dolaşan köpekler toplanarak merkezden 7 kilometre uzaklıktaki çöp merkezine götürüldü.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine topladıkları başıboş hayvanları sağlık taramasından geçirerek yaşam alanlarına bıraktıklarını belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

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