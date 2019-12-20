Hakkari'de "sosyal medyada terör propagandası" operasyonu - Son Dakika
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Hakkari'de "sosyal medyada terör propagandası" operasyonu

6 saat önce

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hakkari'de

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını ve halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü, destekleyici paylaşım yaptıkları ve asılsız haberler yaydıkları belirlenen 16 şüpheliyi tespit etti.

Söz konusu kişilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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