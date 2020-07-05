Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü - Son Dakika

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk aşiret düğünü yapılırken, davetliler mesafeli eğlendi.

Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

HAKKARİ - Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk aşiret düğünü yapılırken, davetliler mesafeli eğlendi.

Hakkari'de uzun bir aradan sonra ilk defa sosyal mesafeli düğün yapıldı. Slehi aşiretine mensup Berdil Taş ve İstanbullu Hüseyin Kaya çiftinin düğünü, Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Salona giriş yapan davetliler maskesiz olarak içeri alınmazken, içeri alınanların ise ateşi ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. Tüm masalar sosyal mesafeye göre ayarlanarak şeritler çekilirken, her masada kolonya bırakıldı. Kalabalığın halay çekmesine izin verilmezken, yemek masaları ise büyük dikkatle ayarlandı.

Sosyal mesafeli düğün törenine ilk defa katıldıklarını belirten davetliler, "Salona giriş yaparken ateş ölçtüler, ellerimizi dezenfekte ettiler, masalarda kolonya bulunduruldu. Berdil ve Hüseyin çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dediler.

Gelin Berdil Taş ise mutlu olduğunu belirterek, hiçbir şeyin sevgiye engel olmadığını belirtti.

Düğün salonu yetkilisi Muaaz Tekin de, korona virüs hastalığı nedeniyle yapılmayan düğün ve nişanların kurullar neticesinde yapılmaya başlandığını söyledi. Tekin, "Hakkari Valiliğinin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyduk. Kurallara uyan Taş ailesi ve davetlilere teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorun yaşamadan düğünlerimizi yapıyoruz" dedi.

Gelinin akrabası Gazeteci Hakan Taş ise aşkın mesafe tanımadığını söyleyerek, "Biz Hakkari'den İstanbul'a gelin gönderiyoruz. Hakkari'de düğün sezonu açıldı, ilkini Taş ailesi olarak gerçekleştirdik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın yayınlamış oldukları genelgeye ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, çok kalabalık aşiret mensupları olduğu halde kurallar çerçevesinde düğünümüzü yapıyoruz. Kapıda hemen ateş ölçerle başlıyor, dezenfekten, sosyal mesafe, oturma yani burada hiçbir kural ihlal edilmeden düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. Berdil ve Hüseyin çiftine ise ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Slehi aşiretine mensup gelinin babası Naci Taş ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve korona virüs tedbirlerine uyan davetlilere teşekkür etti.

Hüseyin Kaya, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü - Son Dakika

Son Dakika

12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:25 Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 21:41 Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
14:55
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio maçındaki performansı, İtalya'da büyük övgü aldı
13:35
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 16:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de sosyal mesafeli ilk aşiret düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]