Hakkari'de Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Hakkari Valiliği
ve belediye, kentte faaliyet gösteren 35 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, sporun kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.
Hakkari'de şuanda çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirten Akbıyık, şöyle konuştu:
"Bizleri mutlu eden Hakkari'nin imajının değişiyor olması. Kent artık eski kötü günleriyle anılmıyor. Hakkari'nin değişmesinde en büyük etken ve pay sahibi gençlerimiz, kadın sporcularımızdır. Özelikle bayan futbol takımımız, Hakkari'mizin tanıtımına çok önemli katkılarda bulundu. Yine Sümbül Engelli Spor Kulübümüz bizleri her zaman, her maçta gururlandırıyor. "
Hakkari'de 10 bin civarında lisanslı sporcu bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "Onların bir bölümü ulusal düzeyde bir kısmı da uluslar arası düzeyde başarılar elde etti. Hakkari gerçekten yetenekli insanların bulunduğu bir yer. Oran olarak en fazla genç nüfusa Hakkari ilimiz sahip. Biz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz." dedi.
Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti
Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim
ise Hakkari'de son yıllarda çok önemli başarılara imza atan sporcu ve spor kulüplerinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Epcim, "Sporda olduğu gibi her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Spora kat kat destek vereceğimizi burada belirtmek istiyorum. Spora olan desteklerinden dolayı Sayın Valim ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Akbıyık ve beraberindekiler 826 sporcunun yararlanacağı malzemeleri kulüplere teslim etti.
Programa Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, kurum amirleri ile sporcular katıldı.