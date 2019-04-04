Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Su Arızalarıyla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Su Arızalarıyla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından arızalanan içme suyu şebekleri bir bir onarılıyor.

Hakkari'de Su Arızalarıyla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından arızalanan içme suyu şebekleri bir bir onarılıyor.

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'de meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle arızalanan içme suyu şebekelerinin onarımları devam ediyor. Belediye ekipleri, soğuk havaya aldırış etmeden arızalanın içme suyu şebekelerini bir an önce onarmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, meydana gelen yağışların altyapıya zarar verdiğini belirterek, kentin susuz kalmaması için su şebekelerine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

Hakkari Belediye Başkanlığı, Hakkari, Güncel
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