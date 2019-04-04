Hakkari'de Su Arızalarıyla Mücadele Çalışması

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etmeye Çalıştı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı