Hakkari'de Su Arızası Onarım Çalışması
56 dakika önce
Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen arızalanan içme suyu hattına müdahale etmeye devam ediyor.
Hakkari
Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen arızalanan içme suyu hattına müdahale etmeye devam ediyor.
Bir süre önce Bağlar Mahallesi
TOKİ konutları bölgesinde içme suyu hattında meydana gelen arıza sonucu belediye ekipleri hemen harekete geçti. Ağır kış şartları ve dondurucu havaya rağmen canla başla çalışan ekipleri, içme suyu şebekesini onararak mahalle sakinlerinin su sorununu giderdi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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