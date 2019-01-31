Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Su Arızası Onarım Çalışması

Hakkari'de Su Arızası Onarım Çalışması

56 dakika önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen arızalanan içme suyu hattına müdahale etmeye devam ediyor.

Hakkari'de Su Arızası Onarım Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen arızalanan içme suyu hattına müdahale etmeye devam ediyor.

Bir süre önce Bağlar Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde içme suyu hattında meydana gelen arıza sonucu belediye ekipleri hemen harekete geçti. Ağır kış şartları ve dondurucu havaya rağmen canla başla çalışan ekipleri, içme suyu şebekesini onararak mahalle sakinlerinin su sorununu giderdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Bağlar Mahallesi, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Pınar Aylin, Bacağını Kırdı Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Su Arızası Onarım Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]