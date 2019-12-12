Hakkari'de su samuru görüntülendi - Son Dakika
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Hakkari'de su samuru görüntülendi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Pesan Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari'de su samuru görüntülendi, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Pesan Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasındaki Yayla köyü'nde ailesi ile pikniğe giden Cihat Kılınç, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.Pesan Çayı'nda, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kılınç, Su samuru etrafına bakındıktan sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.


Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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