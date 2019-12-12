Hakkari'de su samuru görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de su samuru görüntülendi - Son Dakika

Hakkari'de su samuru görüntülendi

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Pesan Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari'de su samuru görüntülendi, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Pesan Çayı'nda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasındaki Yayla köyü'nde ailesi ile pikniğe giden Cihat Kılınç, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.Pesan Çayı'nda, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kılınç, Su samuru etrafına bakındıktan sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.


Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
20:02 Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:02 Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Son Dakika
20:02 Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de su samuru görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]