Hakkari'de, şüpheli araçta 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Hakkari'de, şüpheli araçta 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi
7 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 7 kilo 386 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova- Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında kontroller yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Pars' yardımıyla arama yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 5 kilo 400 gram eroin ile 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:16 Kaynak: DHA
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