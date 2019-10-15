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Hakkari'de şüpheli çanta paniği

1 saat önce

Hakkari'de şüpheli çanta paniğiHAKKARİ - Hakkari çarşı merkezinde bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantası paniğe neden oldu.

Hakkari'de şüpheli çanta paniği

HAKKARİ - Hakkari çarşı merkezinde bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantası paniğe neden oldu.

Bulvar Caddesi üzerindeki bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri caddeyi ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı.

Çarşı merkezinde paniğe neden olan bilgisayar çantasından dergi ve çerez çıktı. Olay sonrası yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

Hakkari'de şüpheli çanta paniği

Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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