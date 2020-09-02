Hakkari'de tahrip olan yollar asfaltla yenileniyor - Son Dakika

Hakkari'de yürütülen doğal gaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda asfalt çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, Yeni ve Gazi mahalleleri yollarında beton yol çalışması yapıldı.

Yol stabilize ve beton dökme işlemlerinin ardından Çevre Yolu, Gazi mahallesi Av. Cumhur Keskin Caddesi'nden Şenler rampasına, Kayacan, Altay, Cumhuriyet caddeleri, eski öğretmen evi, ulu cami yolu, yeni öğretmen evi, polis karakolu yolu, hastane caddesi, belediye binasının arkası ile 4 ara yolunda da asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlara çalışmalar için gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ederek, kentin kısa zamanda güzel yollara kavuşacağını ifade etti.