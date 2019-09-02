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Hakkari'de taksimetre denetimi

10 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentte ticari araçlarda kullanılan taksimetreleri denetledi.

Hakkari'de taksimetre denetimi, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentte ticari araçlarda kullanılan taksimetreleri denetledi.

Ekipler, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda durdurdukları araçlardaki taksimetreleri kontrol etti.

Ticari araç sahipleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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