Hakkari'de taksimetre denetimi
5 saat önce
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentte ticari araçlarda kullanılan taksimetreleri denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:43 Kaynak: AA
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentte ticari araçlarda kullanılan taksimetreleri denetledi.
Ekipler, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda durdurdukları araçlardaki taksimetreleri kontrol etti.
Ticari araç sahipleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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