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Hakkari'de taksimetre uygulamasına geçiliyor

46 dakika önce

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, yarından itibaren 14 taksi durağı temsilcisiyle taksimetre uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Hakkari'de taksimetre uygulamasına geçiliyor, System.String[]

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, yarından itibaren 14 taksi durağı temsilcisiyle taksimetre uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odasında taksi durağı temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, yaptığı açıklamada, 28 Ağustos'tan itibaren kentte 14 taksi durağındaki T plakalı 134 ticari taksinin taksimetre uygulamasına geçeceğini bildirdi.

Arslan, yolcu ile taksici arasında fiyat belirsizliğinin giderilmesi için taksimetre uygulamasına geçtiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taksimetre ücreti 4 lira ile kilometre başına 3,50 lira ücret alınacak. Taksiyle yolcu taşımacılığı bundan böyle belirtilen ücretlere göre yapılacak. Taksimetre açmayan taksiciler hakkında yapılacak denetimlerde yasal işlem yapılacaktır. Bu hususta bütün yolcuların ve taksicilerin duyarlı olmasını istiyoruz. Taksici esnafının müşterilerine nezaketli, güler yüzlü davranması, giyim ve konuşma üslubu ile örnek olunmasını rica ediyoruz."

Arslan, korsan taksiciliğin önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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