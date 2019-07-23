Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Tarım ve İnsan' konulu resim sergisi
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Hakkari'de 'Tarım ve İnsan' konulu resim sergisi

2 saat önce

HAKKARİ (İHA) –Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren 60'a yakın fotoğraf Hakkari'de sergilendi.

Hakkari'de 'Tarım ve İnsan' konulu resim sergisi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) –Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren 60'a yakın fotoğraf Hakkari'de sergilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Tarım ve İnsan' konulu yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi, Hakkari Valiliği önünde açıldı. Serginin açılışını Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek birlikte yaptılar.

Birçok kurum müdürünün de katıldığı fotoğraf sergisinde konuşan Vali Akbıyık, bu yıl onuncusu düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafları burada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "2009 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından 'Tarım ve İnsan' konulu resim sergisi düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte asıl amaç, tarımda farkındalık oluşturmak, tarımın insanla, kültürel ve tarihsel bağlarını güçlendirmektir. Tarım ve hayvancılığı, insanları ayrı düşünmek mümkün değildir" dedi.

Dereceye giren 60 fotoğrafın yer aldığı serginin 2 gün süreceğini belirten Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ise, ilçelerde de "Tarım ve İnsan" konulu resim sergisinin düzenleneceğini ifade etti.

Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet konularını kapsayan fotoğraflar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. - HAKKARİ
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
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