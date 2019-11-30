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Hakkari'de "tasarım ve beceri atölyesi sınıfı" açıldı

6 saat önce

Hakkari'de Gazi İlk ve Ortaokulunda tasarım ve beceri atölyesi sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Hakkari'de

Hakkari'de Gazi İlk ve Ortaokulunda tasarım ve beceri atölyesi sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim İl Müdürü Bilal Gür, açılışta yaptığı konuşmada, tasarım ve beceri atölyeleriyle temel hedeflerinin teori ve pratiği bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Çocukların duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişmesine hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden Gür, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında il genelinde açılan beceri ve tasarım atölyesi sayısının 72'ye çıktığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile il protokolü sınıfın açılışını yaptı.

Sınıfı gezerek kullanılan araç ve gereçleri inceleyen Akbıyık, daha sonra beraberindekilerle Şehit Erol Olçok İlk ve Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesini gezdi.

Akbıyık, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle zeka oyunu oynadı.

Hakkari, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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