Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapılıyor

Hakkari'de, Taşbaşı köyünde hayvanlarını sağmak için Zap Suyu'nu zor şartlarda geçmeye çalışan besiciler için asma köprünün yapımına başlandı.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında, köylülerin hayvanlarını sağdığı Taşbaşı ve Doğanlı köyleri arasındaki bölgede çalışma başlatan yüklenici firma ekipleri, iş makinesi desteğiyle suyun iki tarafında halatların yerini oluşturdu.

Ekipler, daha sonra dayanıklı çelik halatlar çekerek zemin hazırlama çalışması yürüttü.

Tahtalardan yaptıkları sal üzerinde ip yardımıyla suyu geçen köylüler de başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Köy sakinlerinden İsmail Dayan, AA muhabirine, sal kullanarak suyu geçtiklerini belirterek, "Yaptığımız müracaatlar sonucunda ulaşımımızı daha güvenli ve kolay sağlamak için Valiliğin yardımıyla asma köprü yapılıyor. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Köylülerin hepsi çok mutlu oldu. Artık hayvanlarımıza daha kolay bakabileceğiz." dedi.

Devlet Kaya da tahta parçaları ve bidonlarla yaptıkları salı kullanarak suyun karşısında otlattıkları hayvanlarını sağmaya gittiklerini söyledi. Kaya, "Köprü yapımına başlanmış. İnşallah birkaç güne kadar köprüden gelip gitmeye başlayacağız. Keçileri sağmak için genellikle kadınlar bölgeye gidiyor. Bundan sonra daha güvenli yolculuk yapacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Meryem Çiçek de köyün içinden geçen yolun uzak olduğunu, bu nedenle salla karşıya geçmeyi tercih ettiklerini anlatarak, "Köprümüz yapılıyor. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Torunum bizimle gelmek istiyordu. Ben de köprü yapılınca götüreceğimi söyledim. İlkbaharda su seviyesi yükselince çok sıkıntı çekiyorduk. Artık köprüden rahatlıkla geçeceğiz." ifadelerini kullandı.